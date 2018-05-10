Пучдемон под давлением Мадрида отказался выдвигаться на пост лидера Каталонии

Бывший лидер Каталонии Карлес Пучдемон отказался от повторного назначения в качестве руководителя региона после давления со стороны правительства Испании.
"Весь мир видит нетерпимость и отсутствие уважения к воле граждан Каталонии", - сказал Пучдемон, передает AFP.
Он предложил в качестве своего преемника депутата Куима Торра, призвав следующего регионального руководителя построить независимую страну.
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Напомним, что партия Вместе за Каталонию, которую возглавляет Пучдемон решила выдвинуть своего лидера на пост главы правительства региона.
В октябре 2017 года парламент Каталонии объявил о независимости от Испании, несмотря на протест со стороны официального Мадрида.
В ответ на это Верхняя палата парламента Испании поддержала отмену полномочий автономного правительства, а Кабинет министров Испании принял решение распустить парламент и правительство Каталонии.
Карлес Пучдемон после отстранения с должности испанскими властями находится в изгнании.
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