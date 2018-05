В Кабуле талибы атаковали здание министерства внутренних дел

В среду, 30 мая, в столице Афганистана Кабуле боевики террористической организации Талибан атаковали здание министерства внутренних дел.

Об этом со ссылкой на полицию передает DW.

Как сообщается, все шестеро нападавших были убиты. При этом прорваться в здание им так и не удалось.

Также отмечается, что со стороны сил безопасности есть один раненый.

По имеющейся информации, сначала три смертника совершили возле здания МВД самоподрыв, после чего трое их сообщников открыли огонь, пытаясь прорваться в министерство.

#Kabul: ministry of interior affairs attacked, gunmen reached to compound and in clash with forces. MoI says the attack ended and 6 attackers gunned down. #AFG pic.twitter.com/3Hlz9T0JGv