В Афганистане боевики атаковали контрольно-пропускной пункт, погибли 10 военных

На западе Афганистана боевики напали на контрольно-пропускной пункт.

Как сообщает AP, в результате атаки погибли по меньшей мере 10 военных.

По словам представителя местной власти, четверо погибших работали в разведке, еще шесть были сотрудниками полиции.

Пока ни одна организация не взяла на себя ответственность за атаку на западе страны.

В то же время, инцидент схож с теми, которые совершали на прошлой неделе боевики движения Талибан. Тогда погибли 38 силовиков, несколько человек были ранены, еще пять попали в плен.

Напомним, в конце февраля президент Афганистана Ашраф Гани предложил Талибану соглашение о перемирии, афганские паспорта, штаб в Кабуле, освобождение заключенных и отмену санкций в обмен на прекращение огня.

В свою очередь Талибан заявил, что готов к переговорам с США для поиска "мирного решения" после более 16 лет конфликта.