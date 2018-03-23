В Афганистане при взрыве автомобиля погибли 12 человек

В пятницу, 23 марта, в провинции Гильменд в Афганистане в результате подрыва автомобиля погибли 12 человек, еще 40 человек получили ранения.

Как сообщает AP, взрыв произошел возле спортивного стадиона после празднования афганского нового года, когда отдыхающие возвращались домой.

Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, что на западе Афганистана боевики напали на контрольно-пропускной пункт. В результате атаки погибли по меньшей мере 10 военных.