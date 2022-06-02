В Испании выпустили новую марку в поддержку Украины — фото 2 июня, 14:36 Цей матеріал також доступний українською Испания не пустила в свои воды судно с российским грузом (Фото:Efraimstochter/pixabay.com)

В Испании выпустили марку в желтом и синем цветах под названием «Испания с Украиной».

Война России против Украины — главные события 2 июня

Об этом сообщила испанская почта Correos .



«Голубой и желтый цвета, изображенные на почтовой марке, посвященной Украине, заполнили балконы и улицы нашей страны в знак поддержки народа, страдающего от жестких последствий войны», — говорится в сообщении.

Видео дня

На марке написаны слова поддержки Украины вместе с двумя официальными логотипами почтовых операторов обеих стран.

Напомним, что Чешская Республика выпустила коллекционную банкноту под названием Sláva Ukraine (Слава Украине), отмечается, что все средства от реализации будут направлены в помощь Украине.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.