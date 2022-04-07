Чехия выпустила коллекционную банкноту Слава Украине — фото 7 апреля, 15:07 Цей матеріал також доступний українською Чехия (Фото:Adam Górka / Pixabay)

Чешская Республика выпустила коллекционную банкноту под названием Sláva Ukraine (Слава Украине), отмечено, что все средства по реализации будут направлены на помощь Украине.

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Дизайнером данной банкноты является художница из Чехии Ева Гашкова. На аверсе она изображен Монумент Независимости, который находится в самом центре Киева.

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На реверсе изображен Софийский собор, над которым развиваются сине-желтые флаги и выделена Украина на карте Европы. А вместо номинала указан 2022 год.

Отмечено, что новая банкнота не является платежным средством, она была изготовлена с защитными элементами, которые содержат и местные кроны. На коллекционных деньгах есть водяной знак и нумерация типографским способом.

Купюру уже можно приобрести на сайте. за 1500 крон (примерно 1980 гривен). Новинку, выпущенную тиражом в 20 тысяч штук, доставят к покупателю в специальной качественной упаковке.

Фото: 2022ukrajina.cz

Фото: 2022ukrajina.cz

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