В Ираке боевики расстреляли крестьян: восемь человек погибли, еще семь получили ранения
Участник террористического ИГИЛ (Фото:кадр видео NBC News)
В понедельник, 19 декабря, боевики ИГ в Ираке расстреляли гражданский автомобиль и людей возле него. Погибли восемь человек, еще семь получили ранения.
Об этом сообщает Xinhua.
Нападение произошло вечером возле села рядом с городом Халис. Сначала боевики расстреляли автомобиль, а затем толпу собравшихся вокруг машины крестьян.
На место происшествия была направлена делегация оперативного командования, а также иракские силовики.