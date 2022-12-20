В Ираке боевики расстреляли крестьян: восемь человек погибли, еще семь получили ранения

20 декабря, 06:21
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Участник террористического ИГИЛ (Фото:кадр видео NBC News)

Участник террористического ИГИЛ (Фото:кадр видео NBC News)

В понедельник, 19 декабря, боевики ИГ в Ираке расстреляли гражданский автомобиль и людей возле него. Погибли восемь человек, еще семь получили ранения.

Об этом сообщает Xinhua.

Нападение произошло вечером возле села рядом с городом Халис. Сначала боевики расстреляли автомобиль, а затем толпу собравшихся вокруг машины крестьян.

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На место происшествия была направлена делегация оперативного командования, а также иракские силовики.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Ирак Терроризм ИГИЛ Вербовщики ИГИЛ

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