ИГИЛ возвращается. Что происходит в Эрбиле? 5 сентября, 13:53 Эксклюзив НВ

И почему партнеры курдов, и европейские, и американские, не осознают опасности

Станет ли курдский народ еще одной жертвой войны в Украине? Я даже не говорю об иранских или турецких курдах, которых начинают преследовать сильнее, пока Запад занят другим.

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Я не говорю и о курдах Рожавы. Военный преступник Эрдоган, усилив свои позиции так называемым посредничеством в переговорах об украинском зерне просит (у Тегерана и Москвы) разрешения убивать их дальше.

Я говорю об отрядах Пешмерга, то есть об иракских курдах, которым я посвятил два своих фильма. Я видел, как они борются с гидрой исламизма. Их героизм можно сравнить только с украинским, а мы снова бросаем их на произвол судьбы. Что происходит в Эрбиле?

ИГИЛ возвращается. Поднимает голову и смотрит на Сулейманию. Усиливает позиции в пещерах и подземельях у горы Карачок. Каждый день проверяет оборонительные способности генерала Сирвана Барзани на бывшем фронте сектора 6 под Гвером. А партнеры курдов, и европейские, и американские, не осознают опасности. Неблагодарность? Грязная привычка демократии использовать и выбрасывать своих союзников? Или просто неспособность поверить в угрозу, слишком страшную, чтобы представить ее? Если это недоверие, то вот сообщение соучредителя (вместе с Томасом С. Капланом) американской неправительственной организации «Justice for Kurds» (JFK). Он владеет надежными источниками информации по этому вопросу и утверждает: ИГИЛ — опухоль, которую мы вырезаем; это черная ртуть, зловещая и мощная, испаряющийся газ распространяется и висит в воздухе, и только и ждет новой возможности напасть, как только противники ослабят бдительность. Именно это происходит в иракском Курдистане.

А союзники Курдистана снова не придают значения этим тенденциям. Что это?

Иран принялся за дела. Пробуждаются его агенты в этой зоне. Он активизирует шиитских ополченцев-наемников Сил народной мобилизации, а в некоторых случаях силы корпуса стражей исламской революции. Обстреливает ракетами районы, доступные с равнины Ниневии, и несколько раз в этом году добирался до окрестностей Эрбиля и местностей вокруг его аэропорта. А союзники Курдистана снова не придают значения этим тенденциям. Что это? Ненависть к курдскому исключению? Саботаж демократического эксперимента, влияния которого мы боимся, как Путин Украины? Как Путин, снова обувающий большие для него сапоги царей Святой Руси, как Си Цзиньпин, который от Тайваня до Африки по новым шелковым путям раздувает пепелища старых империй Хань, Мин и Цин, или как Эрдоган, пытающийся возродить несуществующую Османскую империю, банду аятолл, которые видят себя наследниками Великой Персии, дошедшей по крайней мере до Багдада? Все три предположения верны. И я в «Империи и пяти королях» сказал, почему это является главным вызовом будущим поколениям.

Этот Курдистан согласно международному праву со времен первой войны в Персидском заливе и начале конца Саддама Хусейна является лишь Региональным правительством Курдистана, то есть одним из составляющих образований современного Ирака. Сейчас, под давлением именно Ирана, Ирак месяцами и даже годами работает над тем, чтобы ослабить, унизить и задушить этот курдский «автономный регион» с, к сожалению, ограниченным суверенитетом. С 2014 года ему перестали выделять его долю федерального бюджета. Там 30 тысяч бойцов Пешмерга, которым не платят. Из года в год ей покидают на милость американской администрации. И, опять же, экспорт и разработка нефти, что жизненно важно для страны, запрещены из-за неправильного чтения трех статей Федеральной конституции (статей 110, 111 и 112)… А союзники и здесь ничего не делают. Или делают мало. Если бы не бдительность двухпартийной группы американских представителей и сенаторов, которые вслед за Майклом Уолцем, Диной Титус, Джимом Ришем, Дагом Ламборном, Майклом МакКолом и Бобом Менендесом постоянно бьют тревогу, курды давно бы оказались в пещерах.

На этом этапе есть два решения.

Или Соединенные Штаты теперь умеют считать всего до двух; они считают, что в мировой войне, объявленной им блоком авторитарных и неоимпериалистических государств, определенных президентом Макроном на конференции послов, они не могут открыть более одного фронта. Тогда в Эрбиле нам готовят новый переворот, как в Кабуле.

Или они отдают себе отчет, что курдская нефть и газ являются одной из самых серьезных альтернатив российским нефти и газу; они понимают, что курды, являвшиеся нашим оплотом против ИГИЛ, теперь являются нашим щитом от энергетического шантажа, навязанного Путиным, и дальнейшего хаоса; они мимоходом вспоминают тех древних, которых их Оотцы-основатели знали наизусть и которые говорили, что геополитика, если вы являетесь Афинами или Римом, — это искусство видеть мир «будто это один город», — и тогда они считают, что одна и та же игра ведется в Киеве и в Эрбиле.

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