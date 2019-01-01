В Индонезии в результате оползня погибли девять человек, 34 пропали без вести Сегодня, 09:03 42 Цей матеріал також доступний українською Сезонные дожди и приливы в последние дни вызвали десятки оползней

В Индонезии в деревне Сирнаресми в результате лавины, сошедшей с окружающих холмов поздно вечером в понедельник, 31 декабря, погибли по меньшей мере девять человек, 34 пропали без вести.

Об этом сообщает АР.

Отмечается, что еще 60 человек были эвакуированы во временное убежище.

Более 500 спасателей извлекли из грязи восемь тел и вытащили четырех раненых, включая младенца, который умер в больнице. Они все еще разыскивают 34 деревенских жителя, которые, как утверждается, пропали без вести

"Нехватка оборудования, плохая погода и отключение электроэнергии помешали нашим усилиям по спасению тех, кто все еще пропал без вести и опасается смерти", – заявил представитель Национального агентства по смягчению последствий стихийных бедствий.

Сезонные дожди и приливы в последние дни вызвали десятки оползней и повсеместные наводнения на большей части Индонезии.

Оползень произошел во время празднования Нового года менее чем через две недели после катастрофического вулкана и цунами.

Ранее сообщалось, что количество погибших в результате разрушительного цунами в Индонезии достигло 429 человек.

Напомним, смертоносное цунами обрушилось на индонезийское побережье вечером 22 декабря. Зондский пролив, который стал эпицентром бедствия, разделяет острова Ява и Суматра.

Цунами спровоцировали подводные оползни, вызванные извержением вулкана Анак-Кракатау.