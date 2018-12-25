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Цунами в Индонезии: число погибших превысило 420 человек

Сегодня, 10:07
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Число пострадавших превысило 1,4 тыс. человек

Количество погибших в результате разрушительного цунами в Индонезии достигло 429 человек.

Об этом сообщает AP.

Отмечается, что число пострадавших превысило 1,4 тыс. человек. По меньшей мере 128 человек пропали без вести.

Над разбором завалов и поиском жертв работают тысячи военнослужащих, полицейских и волонтеров.

Во вторник, 25 декабря, рождественские празднования, традиционно наполненные смехом и вдохновляющей музыкой, были заменены молитвами о жертвах цунами.

"Это необычная ситуация, потому что у нас очень тяжелая катастрофа, в которой погибли сотни наших сестер и братьев в Бантене. Поэтому наш праздник полон горя", – отметил пастырь Маркус Таекз.

Ранее сообщалось о 373 погибших.

Смертоносное цунами обрушилось на индонезийское побережье вечером 22 декабря. Зондский пролив, который стал эпицентром бедствия, разделяет острова Ява и Суматра. 

Цунами спровоцировали подводные оползни, вызванные извержением вулкана Анак-Кракатау.

Теги:   Индонезия Цунами

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