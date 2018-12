На индонезийское побережье обрушилось цунами: по меньшей мере 20 погибших

Отмечается, что данные предоставлены по состоянию на 04:30 воскресенья по местному времени (23:30 субботы, 22 декабря, по Киеву). Не исключается, что число жертв может увеличиться.

"Предварительные данные по ущербу от цунами в Зондском проливе... 20 человек погибли, 165 пострадали, двое числятся пропавшими без вести. Разрушены десятки зданий. Число жертв может увеличиться", - написал официальный представитель агентства Сутопо Нугрохо в Twitter.

Цунами произошло вечером 22 декабря в Зондском проливе, который разделяет индонезийские острова Ява и Суматра. Особенно от стихии пострадали округа Панденгланг, Южный Лампунг и Серанг.

По данным спасателей, точная причина возникновения цунами пока неизвестна. Отмечается, что землетрясений, которые могли бы вызвать волну, зафиксировано не было. Возможной причиной цунами BNPB назвало подводный оползень после извержения вулкана Кракатау.

BREAKING: At least 20 dead after a tsunami, likely caused by the eruption of Krakatau has stuck parts of Indonesia

