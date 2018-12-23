На индонезийское побережье обрушилось цунами: по меньшей мере 20 погибших Сегодня, 02:36 694 Цей матеріал також доступний українською Фото: Diario El Heraldo via Twitter Причина возникновения цунами пока неизвестна

В ночь с субботы на воскресенье, 23 декабря, на индонезийское побережье обрушилось цунами, в результате по меньшей мере 20 человек погибли, еще 165 пострадали, двое числятся пропавшими без вести, передает Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий.

Отмечается, что данные предоставлены по состоянию на 04:30 воскресенья по местному времени (23:30 субботы, 22 декабря, по Киеву). Не исключается, что число жертв может увеличиться.

"Предварительные данные по ущербу от цунами в Зондском проливе... 20 человек погибли, 165 пострадали, двое числятся пропавшими без вести. Разрушены десятки зданий. Число жертв может увеличиться", - написал официальный представитель агентства Сутопо Нугрохо в Twitter.

Data sementara dampak tsunami di Pantai di Kab Pandeglang, Serang dan Lampung Selatan hingga 23/12/2018 pukul 04.30 WIB: tercatat 20 orang meninggal dunia, 165 orang luka-luka, 2 orang hilang dan puluhan bangunan rusak. Data korban kemungkinan masih akan terus bertambah. pic.twitter.com/6f7buuoD5Y — Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 22 декабря 2018 г.

Цунами произошло вечером 22 декабря в Зондском проливе, который разделяет индонезийские острова Ява и Суматра. Особенно от стихии пострадали округа Панденгланг, Южный Лампунг и Серанг.

По данным спасателей, точная причина возникновения цунами пока неизвестна. Отмечается, что землетрясений, которые могли бы вызвать волну, зафиксировано не было. Возможной причиной цунами BNPB назвало подводный оползень после извержения вулкана Кракатау.