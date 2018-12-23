На индонезийское побережье обрушилось цунами: по меньшей мере 20 погибших
В ночь с субботы на воскресенье, 23 декабря, на индонезийское побережье обрушилось цунами, в результате по меньшей мере 20 человек погибли, еще 165 пострадали, двое числятся пропавшими без вести, передает Национальное агентство по предотвращению стихийных бедствий.
Отмечается, что данные предоставлены по состоянию на 04:30 воскресенья по местному времени (23:30 субботы, 22 декабря, по Киеву). Не исключается, что число жертв может увеличиться.
"Предварительные данные по ущербу от цунами в Зондском проливе... 20 человек погибли, 165 пострадали, двое числятся пропавшими без вести. Разрушены десятки зданий. Число жертв может увеличиться", - написал официальный представитель агентства Сутопо Нугрохо в Twitter.
Data sementara dampak tsunami di Pantai di Kab Pandeglang, Serang dan Lampung Selatan hingga 23/12/2018 pukul 04.30 WIB: tercatat 20 orang meninggal dunia, 165 orang luka-luka, 2 orang hilang dan puluhan bangunan rusak. Data korban kemungkinan masih akan terus bertambah. pic.twitter.com/6f7buuoD5Y— Sutopo Purwo Nugroho (@Sutopo_PN) 22 декабря 2018 г.
Цунами произошло вечером 22 декабря в Зондском проливе, который разделяет индонезийские острова Ява и Суматра. Особенно от стихии пострадали округа Панденгланг, Южный Лампунг и Серанг.
По данным спасателей, точная причина возникновения цунами пока неизвестна. Отмечается, что землетрясений, которые могли бы вызвать волну, зафиксировано не было. Возможной причиной цунами BNPB назвало подводный оползень после извержения вулкана Кракатау.
BREAKING: At least 20 dead after a tsunami, likely caused by the eruption of Krakatau has stuck parts of Indonesia— Global News Network (@GlobalNews77) 22 декабря 2018 г.
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#Update: Some pictures from the #Tsunami in #Indonesia pic.twitter.com/1alhl41NVI— Sotiri Dimpinoudis (@sotiridi) 23 декабря 2018 г.