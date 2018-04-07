В субботу, 7 апреля, в 14:16 по киевскому времени в Храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь, сообщает пресс-служба УПЦ МП.

Огонь, который считается большой пасхальной святыней, раздал тысячам собравшихся у храма верующих патриарх Иерусалимский Феофил ІІІ.

Около 20:00 Благодатный огонь привезут делегации УПЦ МП, УПЦ КП и других украинских конфессий в киевский аэропорт Борисполь, откуда его передадут далее по Украине.

Многие христиане считают схождение Благодатного огня в канун Воскресения Христова чудом, утверждая, что он загорается без участия людей.

Месяц назад священник армянской православной церкви Самуил Агоян заявил в интервью израильскому телеканалу Хадашот 2, что патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады, и ничего мистического в Благодатном огне нет. Он заявил, что "Бог творит чудеса, но не на потеху людям". Это заявление вызвало скандал, и присутствовавший рядом греческий монах потребовал прекратить съемку.

Напомним, с 25 по 28 февраля Храм Гроба Господня в Иерусалиме был закрыт впервые за долгое время, так как иерархи христианских церквей протестовали против нового налогового законодательства в Израиле.