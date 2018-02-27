В Иерусалиме договорились открыть Храм Гроба Господня после налогового протеста

Храм Гроба Господня в Иерусалиме открывает свои двери

Утром в среду, 28 февраля, в Иерусалиме откроют для посетителей одну из главных христианских святынь - Храм Гроба Господня.

Как передает The Jerusalem Post, решение об открытии Храма было принято после переговоров премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с властями Иерусалима о возвращении налоговых послаблений, отмена которых привела в ярость церковников.

Нетаньяху вмешался в ситуацию после того, как стало ясно, что закрытие святыни может нанести Израилю значительный дипломатический ущерб.

На данный момент власти Иерусалима заморозили сбор с церквей муниципального налога на имущество, а законодательство, касающееся экспроприации церковного имущества, будет приостановлено.

Напомним, что 25 февраля церковники закрыли Храм Гроба Господня в Иерусалиме, протестуя против нового налогового законодательства в Израиле.

Вход в церковь закрыли впервые с 1948 года после провозглашения государства Израиль.