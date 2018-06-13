13 июня 2018, среда

Австрия ведет конфиденциальные переговоры с рядом стран за пределами ЕС о размещении беженцев

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Себастьян Курц

Себастьян Курц

Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил о планах создать центры для беженцев за пределами Евросоюза, для чего ведет "конфиденциальные" переговоры с несколькими государствами. 

Об этом Курц заявил по итогам переговоров с министром внутренних дел Германии Хорстом Зеехофером.

"Мы прилагем усилия для создания соответствующих центров  за пределами Европы, где мы можем разместить беженцев, где мы можем обеспечить им защиту", - цитирует Курца Spiegel.

Канцлер добавил, что Австрия в рамках этого проекта ведет конфиденциальные переговоры с небольшой группой государств.  

На вопрос, можно ли создать такой центр приема, например, в Албании, Курц ответил уклончиво: "Посмотрим".

1 июля Австрия начианет председательствовать в Совете Европейского союза, одним из главных приоритетов Вена обозначила укрепление границ ЕС.

Ранее с подобным предложением выступил премьер-министр Дании Ларс Расмуссен.

По словам Расмуссена, страны ЕС работают над новой европейской системой для просителей убежища, которая предполагает создание центров приема беженцев в европейских странах, "которые не входят в список привлекательных мест назначения для мигрантов". В таких центрах предлагается переселять беженцев, которые получили отказ в предоставлении убежища. 

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