Мобилизация в России не останавливается, там много сторонников войны — ГУР 24 июля, 03:09 В ГУР сообщают, что в РФ многие люди хотят продолжения войны (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий заявил, что в России продолжается мобилизация.



«Без особой рекламы, но мобилизация в РФ продолжается. Мы понимаем, что мобилизационный потенциал в России есть, и если будет необходимо, они его используют, несмотря на то, сколько негативных последствий мобилизация принесет для промышленности, народного хозяйства и всей России», — заявил Скибицкий.

Видео дня

Он отметил, что планы РФ уничтожить украинское государство и получить контроль над населением не изменились. Сейчас в стране все еще много граждан, которые хотят продолжения войны.

«Социологические исследования на территории РФ подтверждают, что население эти действия, к сожалению, поддерживает. Очень большой процент выступает за то, чтобы война была продолжена», — заявил Скибицкий.

Ранее он также заявил, что что российская разведка сейчас изучает состояние энергетической инфраструктуры Украины и готовится к новым ударам.