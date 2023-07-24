Мобилизация в России не останавливается, там много сторонников войны — ГУР

24 июля, 03:09
Поделиться:
В ГУР сообщают, что в РФ многие люди хотят продолжения войны (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

В ГУР сообщают, что в РФ многие люди хотят продолжения войны (Фото:REUTERS/Alexey Pavlishak)

Заместитель начальника Главного управления разведки (ГУР) Вадим Скибицкий заявил, что в России продолжается мобилизация.

«Без особой рекламы, но мобилизация в РФ продолжается. Мы понимаем, что мобилизационный потенциал в России есть, и если будет необходимо, они его используют, несмотря на то, сколько негативных последствий мобилизация принесет для промышленности, народного хозяйства и всей России», — заявил Скибицкий.

Видео дня

Он отметил, что планы РФ уничтожить украинское государство и получить контроль над населением не изменились. Сейчас в стране все еще много граждан, которые хотят продолжения войны.

«Социологические исследования на территории РФ подтверждают, что население эти действия, к сожалению, поддерживает. Очень большой процент выступает за то, чтобы война была продолжена», — заявил Скибицкий.

https://www.youtube.com/watch?v=F5lkNsmLmI4&ab_channel=%D0%97%D0%B0%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%9A%D1%96%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B2
Читайте также:
В Подмосковье мужчина в камуфляже захватил элитный коттедж и кричал, что дойдет до Кремля

Ранее он также заявил, что что российская разведка сейчас изучает состояние энергетической инфраструктуры Украины и готовится к новым ударам.

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Мобилизация ГУР Вадим Скибицкий

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X