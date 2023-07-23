Россияне готовятся к новым ударам по энергетическим объектам Украины — ГУР

23 июля, 16:29
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Россияне готовятся к новым ударам по энергетическим объектам Украины (Фото:НЭК Укрэнерго)

Россияне готовятся к новым ударам по энергетическим объектам Украины (Фото:НЭК Укрэнерго)

Главное управление разведки МО Украины установило, что российская разведка сейчас изучает состояние энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом рассказал заместитель начальника ГУР МО Украины Вадим Скибицкий в интервью каналу Мы — Украина, отвечая на вопрос о том, может ли Россия возобновить обстрелы украинских энергетических объектов.

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«Мы отслеживаем все вопросы, которые касаются разведки РФ наших энергетических объектов. Они начали такую работу — они сейчас осуществляют доразведку, используют и космическую разведку. Для того чтобы, во-первых, установить состояние нашей энергетики, и, во-вторых, определить те критические объекты для нас, которые будут влиять на нашу систему энергетики в целом», — сказал Скибицкий.

https://www.youtube.com/embed/VVJUxw4GuS8?start=861
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10 октября 2022 года Россия впервые нанесла масштабный ракетный обстрел по энергетической инфраструктуре Украины. В течение следующих месяцев Украина пережила более 10 волн масштабных российских обстрелов, когда враг применял десятки ракет различных типов и дальности.

Из-за дефицита мощности Минэнерго приходилось применять отключения электроэнергии потребителям, но несмотря на непростую зиму для украинцев, враг не смог достичь своей цели создать в Украине полный блэкаут.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Энергетика Инфраструктура Электричество Осень Ракетные удары Отключение Свет Отключения света Блэкаут Украинская разведка Энергосистема ГУР Война России против Украины Ракетный удар ракетная атака энергетическая инфраструктура

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