Грузия перестала пускать на свою территорию граждан, у которых в паспорте указано «Крым, Россия» — СМИ 1 августа, 23:57 Люди собираются перед международным аэропортом Тбилиси во время рейса для репатриации двух грузинских солдат Гиа Бериашвили и Давида Ратиани, погибших в Украине во время войны против России (Фото:Photo by Nicolo Vincenzo Malvestuto / SOPA images/Sipa USA)

Пограничная служба Грузии прекратила пускать на территорию страны людей, которые предъявляют паспорт с указанием места рождения «Крым, Россия», сообщает The Insider.

Журналисты сообщают о минимум четырех таких случаях с жителями Крыма.

«Если там стоит „Украина“ или „Украинская ССР“ и загранпаспорт выдан краснодарским подразделением МВД (территория России. — ред.), то иногда просят показать внутренний российский паспорт. И если в нем написано, что паспорт выдан отделом УФМС по Республике Крым и городу Севастополю, то человека уводят в отдельную комнату, где говорят, что Крым оккупирован Россией и такие паспорта они не признают, а значит, во въезде отказано», — пишет The Insider.

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Журналисты утверждают, что такое происходит также с теми, кто родился на полуострове до его оккупации Россией и уже позже получил отметку в паспорте «Крым, Россия».

Издание приводит свидетельство одного из таких граждан, который прилетел в июне из Баку в Тбилиси для туризма и бизнеса и был отправлен обратно. По его словам, грузинские пограничники объяснили ему, что «Севастополь — это не Россия, как написано в паспорте».

Министерство внутренних дел Грузии на отправленные запросы на момент публикации материала не ответило, объяснило The Insider.

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