«Непрекращающаяся оккупация». Россия хочет аннексировать часть Грузии — президент Зурабишвили 26 июля, 16:27 Флаг Грузии (Фото:Laila_ / pixabay)

Россия намерена получить часть грузинского курорта Бичвинта при помощи договора с так называемой Абхазией. Такие намерения являются очередной формой аннексии со стороны Кремля.

Об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили в Twitter.

Она призвала международное сообщество отреагировать на такие агрессивные действия со стороны России.

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«То, что мы видим в Бичвинта, это форма аннексии территории Грузии Россией. Мы видим острую реакцию людей на эти события. Это результат непрекращающейся оккупации. Я категорически осуждаю это и призываю международное сообщество жесткому реагированию», — подчеркнула она.

Ранее в сети распространили договор РФ и «Республики Абхазия», который предусматривает «аренду» Россией реликтовой рощи, набережной и акватории, которые находятся в Бичвинта. Всего россияне планируют аннексировать около 186 га земли и 115 га морского пространства.

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