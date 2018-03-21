Постхристианская эпоха. Большинство молодых европейцев называют себя нерелигиозными

Большинство молодых людей в 12 странах Европы нерелигиозны.

Наименее религиозными являются чехи, а наиболее религиозными - поляки. Соответствующие цифры опубликованы в докладе Молодые люди и религии Европы Стивена Булливанта, профессора теологии и социологии религии в Университете Святой Марии в Лондоне. Они основаны на данных Европейского социального опроса 2014-2016 годов.

Опрос молодых людей от 16 до 29 лет показал, что в Чешской республике 91% этой возрастной группы, утверждает, что не принадлежит к какой-либо религии. От 70 до 80% молодых людей в Эстонии, Швеции и Нидерландах также относят себя к категории нерелигиозных.

График, иллюстрирующий долю религиозных молодых людей в разных странах Европы / доклад Молодые люди и религии Европы Стивена Булливанта

Самая религиозная страна - Польша, где лишь 17% молодых людей считают себя нерелигиозными, следом за ней расположена Литва с 25% нерелигиозных молодых людей.

В Великобритании только 7% молодых людей называют себя англиканцами, тогда как молодых мусульман - 6%, а католиков - 10%.

Религия "вымирает", утверждает Булливант. По его мнению, христианство как норма исчезло, как минимум, на ближайшие 100 лет, если не навсегда.

Исследователь также отмечает очень разное отношение к религии в странах, которые расположены рядом и имеют похожие культурные особенности.

Так, две наиболее религиозные страны Европы - Польша и Литва являются посткоммунистическими государствами, точно так же как и две наименее религиозные страны - Чехия и Эстония.

Еще меньше молодых европейцев, которые регулярно посещают церковные службы. Только в Польше, Португалии и Ирландии молодых людей, которые утверждают, что посещают церковные службы не реже раза в неделю, больше 10%. В Польше таких 38%, в Португалии - 20%, а в Ирландии - 15%.

График, иллюстрирующий частоту посещения молодыми людьми в разных странах Европы церквей или других мест отправления религиозного культа / доклад Молодые люди и религии Европы Стивена Булливанта

При этом в Чехии 70% опрошенных молодых людей сказали, что никогда не ходят в церковь или какое-либо другое место отправления религиозного культа, а 80% - что никогда не молятся. Никогда не ходят в церковь также 60% молодых людей в Нидерландах и в Испании.

В Польше, где подавляющее большинство молодых людей называет себя католиками, регулярно посещают церковные службы 39% молодых поляков, а 50% молятся раз в неделю или чаще. При этом в Литве, где католиками называют себя 70% молодых людей, в церковь ходят только 4% молодых людей - всего на 1% больше, чем в наименее религиозной Чехии. Регулярно молятся в Литве 10% молодых людей, а в Чехии 6%.

График, иллюстрирующий то, как часто молятся молодые люди в разных странах Европы / доклад Молодые люди и религии Европы Стивена Булливанта

В России неверующими называют себя 49% молодых людей. Только 4% молодых россиян регулярно ходят в церковь, а 37% - не ходят туда совсем. 14% россиян регулярно молятся, а 46% не молились никогда.

НВ