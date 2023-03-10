В Эстонии полиция задержала политика, который перед выборами ездил в оккупированные Донецк и Мариуполь
Айво Петерсон (Фото:Priit Mürk/ERR)
В Эстонии правоохранители задержали основателя партии Вместе Айво Петерсона. Он перед парламентскими выборами ездил в оккупированные Донецк и Мариуполь.
Об этом сообщает ERR.
Помимо Петерсона, правоохранители задержали еще двоих мужчин. Их подозревают в «создании сети против Эстонской Республики».
У двоих задержанных есть гражданство Эстонии, один — гражданин России.
Сам Петерсон неоднократно выступал в поддержку России, а перед выборами он посетил оккупированные Донецк и Мариуполь. Он рассказывал, что с визитом ему помогла российская благотворительная организация. Его партию Вместе отказываются официально регистрировать, поэтому на последних выборах в марте 2023 его политсила шла вместе с Объединенной левой партией Эстонии, представляющей российское меньшинство. Они набрали чуть более 2% голосов и не прошли в парламент.