В Эстонии полиция задержала политика, который перед выборами ездил в оккупированные Донецк и Мариуполь 10 марта, 19:56 Айво Петерсон (Фото:Priit Mürk/ERR)

В Эстонии правоохранители задержали основателя партии Вместе Айво Петерсона. Он перед парламентскими выборами ездил в оккупированные Донецк и Мариуполь.

Об этом сообщает ERR.

Помимо Петерсона, правоохранители задержали еще двоих мужчин. Их подозревают в «создании сети против Эстонской Республики».

У двоих задержанных есть гражданство Эстонии, один — гражданин России.

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Сам Петерсон неоднократно выступал в поддержку России, а перед выборами он посетил оккупированные Донецк и Мариуполь. Он рассказывал, что с визитом ему помогла российская благотворительная организация. Его партию Вместе отказываются официально регистрировать, поэтому на последних выборах в марте 2023 его политсила шла вместе с Объединенной левой партией Эстонии, представляющей российское меньшинство. Они набрали чуть более 2% голосов и не прошли в парламент.