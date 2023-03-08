Настоящая пропасть. Что показали выборы в Эстонии 8 марта, 12:38

О выборах в эстонский парламент говорят, как об удивительном триумфе сторонников помощи Украине и провале популистов

Действительно, если до выборов социологи говорили о противостоянии правящей Партии реформ, чьи лидеры высказывались за продолжение помощи Украине, и популистской Консервативной народной партии, руководители которой говорили, что «деньги для Украины нужно отдать эстонцам», то после выборов оказалось, что никакого соперничества вовсе и не было. Реформисты получили в два раза больше голосов, чем консерваторы. Об участии популистов в правительстве даже и речи нет. Думаю, великолепный результат и к тому же важный урок для тех политиков в Европе, которые хотели бы спекулировать на «усталости от Украины», — пишет Виталий Портников для Крым.Реалии.

Видео дня

Все это, уверен, вне всякого сомнения, так. Но есть еще один важный урок этих выборов, который, похоже, заметили только в самой Эстонии. Это результаты выборов в регионе Ида-Вирумаа (крупнейший город этого региона — Нарва), где сосредоточено русское и русскоязычное население Эстонской Республики.

После выборов главный редактор русского издания эстонской газеты Postimees Сергей Метлев написал, что «в Ида-Вирумаа произошел ненасильственный политический переворот». Почему? Потому что самыми популярными политиками в регионе стали бывший мэр Нарвы Михаил Стальнухин, назвавший нацизм «идеологией Эстонии» и исключенный из Центристской партии и Айво Петерсон, посетивший оккупированный Донецк и выступавший на телевизионном шоу одиозного российского пропагандиста Владимира Соловьева. Да, они не получили парламентских мандатов: Стальнухин баллотировался как независимый кандидат и до нужного количества голосов не дотянул, партия Петерсона в парламент тоже не прошла. Но это не отменяет огромное количество голосов, которое они получили в регионе, опередив списки всех без исключения ведущих политических партий страны.

Это напрямую касается Украины

Мэр Нарвы Катри Райк сообщила в социальных сетях, что, если бы завтра состоялись муниципальные выборы, мэром Нарвы стал бы Айво Петерсон, а председателем горсобрания — Михаил Стальнухин. В муниципальных выборах, в отличие от парламентских, могут участвовать не только граждане Эстонии, но и все постоянные жители страны — неграждане и граждане других стран. То есть и России тоже. И в этой среде пророссийские настроения, разумеется, выражены еще ярче, чем настроения у граждан Эстонии русского происхождения. Так что главные проблемы, похоже, еще впереди.

Что же произошло? А ничего особенного. Эстонские центристы, которые всегда воспринимались русскоязычным населением как защитники его интересов, не поддержали — разумеется — российскую агрессию против Украины. Да и не могли поддержать, даже если бы вдруг сошли с ума и захотели бы, иначе рухнула бы их электоральная база по всей Эстонии. А так она рухнула в Ида-Вирумаа и еще в некоторых населенных преимущественно этническими русскими районах Таллинна. Здесь у многих избирателей наиболее популярными оказались откровенно пророссийские политики.

Наблюдатели в самой Эстонии пытаются понять причины этой настоящей электоральной катастрофы — может быть, недостаточно работали с русским населением? Может, слишком быстро решили внедрить образование на эстонском языке? Решили снести советский танк с постамента в Нарве? И никто, похоже, не хочет сказать правды хотя бы вне политической дискуссии: война России против Украины привела к самому настоящему цивилизационному разлому. И возникшая пропасть — так тоже может быть — способна оказаться непреодолимой, по крайней мере, для нынешних поколений эстонских граждан. Это и есть то, что мы называем экзистенциальным конфликтом. И он теперь повсюду, этот конфликт.

И да, это напрямую касается Украины. Когда мы начинаем задумываться о восстановлении территориальной целостности страны, мы забываем, что должны будем не просто освободить, но и «сшить» территории, которые имеют опыт, отличный от опыта свободной части территории страны и населенные — как в случае с Крымом — компактно проживающим русским этническим большинством. И да, так как было до 2014 года, уже не будет. Даже не будет, уверен, как было до 2022 года.

И для того, чтобы Украина не застыла в шоке после первых же местных выборов на освобожденных территориях, об уроке Нарвы нужно задуматься уже сегодня. Иначе послевоенные проблемы, думаю, будут вполне сравнимы по последствиям с военными.

Опубликовано с разрешения Радио Свобода/Радио Свободная Европа, 2101. Коннектикут авеню, Вашингтон 20036, США.

Присоединяйтесь к нашему телеграм-каналу Погляди NV