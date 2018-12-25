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В ДТП в Конго погибли 50 человек

Сегодня, 19:23
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Авария произошла в городе Кисанту

Примерно 50 человек погибли в результате столкновения автобуса и грузовика в Демократической республике Конго.

Как сообщает радио Okapi со ссылкой на власти страны, авария произошла в понедельник, 24 декабря, в городе Кисанту, что в 200 километрах столицы страны, Киншасы.

Местная полиция заявляет, что причиной столкновения стало превышение скорости.

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Теги:   Демократическая Республика Конго

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