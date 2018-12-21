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Крушение Ан-26 в Конго: посольство подтвердило гибель трех российских пилотов

Сегодня, 20:23
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Самолет арендовала местная избирательная комиссия

Фото: G9ija via Twitter

В посольстве России в Демократической Республике Конго подтвердили гибель трех российских граждан при крушении грузового самолета Ан-26.

"Информация о гибели трех россиян в ДР Конго подтверждается, их тела обнаружены и доставлены в морг. Российское гражданство подтверждено, мы уточняем остальную информацию", - сказал российский посол Алексей Сентебов в комментарии РБК.

Самолет авиакомпании Gomair был арендован Национальной избирательной комиссией (CENI) для доставки избирательных бюллетеней.

Напомним, что в ДР Конго разбился грузовой самолет Ан-26. На борту самолета находились 23 человека. Самолетом управлял российский экипаж.

Связь с самолетом была потеряна в четверг вечером, 20 декабря, по пути в Киншасу после доставки груза в город Чикапа, недалеко от границы с Анголой.

Теги:   Крушение Демократическая Республика Конго Авиакатастрофа Россия

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