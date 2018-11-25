25 ноября 2018, воскресенье

Число заразившихся лихорадкой Эбола в Конго превысило 400 человек

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Общее количество погибших от лихорадки Эбола превысило 230 человек
Фото: World Health Organization (WHO) via Twitter

Общее количество погибших от лихорадки Эбола превысило 230 человек

В провинциях Северное Киву и Итури в Демократической Республике Конго число людей, заразившихся вирусом Эбола, превысило 400, сообщает Министерство здравоохранения республики.

"Ситуация по состоянию на субботу, 24 ноября: в общей сложности зафиксировано 403 случая заражения, из которых 356 подтверждены, 47 считаются вероятными", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что за прошедшие сутки в стране зарегистрировано четыре новых случая заболевания и три случая смерти.

Помимо подтвержденных данных, зарегистрировано еще 56 случаев с подозрениями. Сейчас ими занимаются специалисты.

Общее число умерших от последней вспышки лихорадки превысило 230 человек. При этом выздоровело только 120.

11 ноября сообщалось о 326 случаях заражения, из которых 198 человек умерли.

Напомним, первое сообщение об Эболе поступило 1 августа этого года, подтверждение новых случаев заражения ускорилось в октябре. Вспышку вируса в стране до сих пор не могут взять под контроль.

Власти называют нынешнюю эпидемию наиболее серьезной в истории страны.

Отмечается, что нынешняя вспышка вируса Эбола в Конго уже стала третьей по смертности в истории Африки. Наиболее страшной считается вспышка 2013-2016 годов в Западной Африке, когда диагноз был подтвержден у более чем 28 тысяч человек. Второе место занимает вспышка в Уганде в 2000 году, когда было подтверждено 425 случаев.

21 августа сообщалось, что в Демократической республике Конго от вируса Эбола погибло 50 человек.

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