Число заразившихся лихорадкой Эбола в Конго превысило 400 человек

В провинциях Северное Киву и Итури в Демократической Республике Конго число людей, заразившихся вирусом Эбола, превысило 400, сообщает Министерство здравоохранения республики.

"Ситуация по состоянию на субботу, 24 ноября: в общей сложности зафиксировано 403 случая заражения, из которых 356 подтверждены, 47 считаются вероятными", - говорится в сообщении.

Также уточняется, что за прошедшие сутки в стране зарегистрировано четыре новых случая заболевания и три случая смерти.

Помимо подтвержденных данных, зарегистрировано еще 56 случаев с подозрениями. Сейчас ими занимаются специалисты.

Общее число умерших от последней вспышки лихорадки превысило 230 человек. При этом выздоровело только 120.

????#Ebola - Situation au samedi 24 novembre 2018

- Au total, 403 cas (356 confirmés et 47 probables), 231 décès et 120 personnes guéries

- 4 nouveaux cas confirmés

- 3 nouveaux décès

- 2 nouveaux guéris

- 56 cas suspects

https://t.co/8y2V7gihUl pic.twitter.com/NYlHqJ6L14 — Ministère de la Santé RDC (@MinSanteRDC) 24 ноября 2018 г.

11 ноября сообщалось о 326 случаях заражения, из которых 198 человек умерли.

Напомним, первое сообщение об Эболе поступило 1 августа этого года, подтверждение новых случаев заражения ускорилось в октябре. Вспышку вируса в стране до сих пор не могут взять под контроль.

Власти называют нынешнюю эпидемию наиболее серьезной в истории страны.

Отмечается, что нынешняя вспышка вируса Эбола в Конго уже стала третьей по смертности в истории Африки. Наиболее страшной считается вспышка 2013-2016 годов в Западной Африке, когда диагноз был подтвержден у более чем 28 тысяч человек. Второе место занимает вспышка в Уганде в 2000 году, когда было подтверждено 425 случаев.

21 августа сообщалось, что в Демократической республике Конго от вируса Эбола погибло 50 человек.