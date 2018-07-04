Новое отравление близ Солсбери: пострадавшие в критическом состоянии, полиция отказалась проводить параллели со Скрипалем

Полиция Великобритании отказалась проводить параллели между тяжелым отравлением двух людей в Эймсбери и инцидентом с экс-агентом Сергеем Скрипалем.

Как сообщает ВВС, мужчина и женщина подверглись воздействию неизвестного вещества в городке Эймсбери (в 15 км от Солсбери, где был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия), находятся в критическом состоянии. В то же время полиция не видит связи между инцидентами в Солсбери и Эймсбери.

"Нет причин думать, что эти два события связаны между собой", - заявил офицер полиции Энгус Макферсон.

Ночью 4 июля полиция британского графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери. В городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина без сознания, после контакта с "неизвестным веществом".

Специалисты проводят необходимые процедуры для определения вещества.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок (советского производства) в марте 2018 года. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стояла Россия. Экс-агента и его дочь уже выписали из больницы после проведения успешного лечения.

В ответ на отравление Великобритания выслала ряд российских дипломатов. Солидарность с Лондоном выразили 28 государств, которые выслали почти 150 российских дипломатов. Кроме того, аннулированы аккредитации семи российских представителей при НАТО.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипалей.

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