04 июля 2018, среда

Новое отравление близ Солсбери: пострадавшие в критическом состоянии, полиция отказалась проводить параллели со Скрипалем

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Специалисты проводят необходимые процедуры для определения вещества, которым отравились двое людей

Специалисты проводят необходимые процедуры для определения вещества, которым отравились двое людей

Полиция Великобритании отказалась проводить параллели между тяжелым отравлением двух людей в Эймсбери и инцидентом с экс-агентом Сергеем Скрипалем.

Как сообщает ВВС, мужчина и женщина подверглись воздействию неизвестного вещества в городке Эймсбери (в 15 км от Солсбери, где был отравлен Скрипаль и его дочь Юлия), находятся в критическом состоянии. В то же время полиция не видит связи между инцидентами в Солсбери и Эймсбери.

"Нет причин думать, что эти два события связаны между собой", -  заявил офицер полиции Энгус Макферсон.

Ночью 4 июля полиция британского графства Уилтшир сообщила о новых случаях отравления под Солсбери. В городке Эймсбери в одном из зданий были обнаружены мужчина и женщина без сознания, после контакта с "неизвестным веществом".

Специалисты проводят необходимые процедуры для определения вещества.

Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок (советского производства) в марте 2018 года. По данным Лондона, за отравлением Скрипалей стояла Россия. Экс-агента и его дочь уже выписали из больницы после проведения успешного лечения.

В ответ на отравление Великобритания выслала ряд российских дипломатов. Солидарность с Лондоном выразили 28 государств, которые выслали почти 150 российских дипломатов. Кроме того, аннулированы аккредитации семи российских представителей при НАТО.

Россия отрицает причастность к отравлению Скрипалей.

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