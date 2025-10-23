В Британии задержали трех мужчин, которых подозревают в шпионаже в пользу России

В Великобритании в четверг, 23 октября, арестовали трех мужчин в возрасте 48, 45 и 44 лет, которых подозревают в содействии иностранной разведке. В полиции считают, что вероятные преступления связаны с Россией.

Об этом сообщает Reuters.

Мужчин задержали по адресам их проживания в западной и центральной частях Лондона. Как отметили в полиции, по этим и еще одному адресу проводятся обыски.

По словам главы контртеррористической полиции Лондона Доминика Мерфи, количество тех, кого можно назвать «агентами», вербуемых иностранными разведслужбами, растет, и эти аресты напрямую связаны с усилиями правоохранителей в пресечении такой деятельности.

Reuters пишет, что задержания состоялись на фоне вынесения приговора шести мужчинам за участие в поджоге предприятий, связанных с Украиной, в 2024 году. По словам прокуроров, поджог был осуществлен по указанию «ЧВК Вагнер».

Ранее 21 октября польские СМИ сообщили, что в Польше разоблачили заговор, связанный с деятельностью российской разведки. Прокуратура страны начала расследование в отношении диверсионной группы, которая готовила теракты, направленные против Польши и других государств — союзников Евросоюза.

Польские правоохранители задержали 21-летнего гражданина Украины Даниила Г, который жил вблизи Варшавы и работал на складе одной из компаний.

Параллельно в Румынии задержали еще двух граждан Украины, которые сотрудничали с Даниилом Г. Суд в Бухаресте постановил арестовать их на 30 дней.

Позже в разведке Румынии сообщили, что целью двух украинцев, задержанных в Польше и Румынии, было поджечь штаб-квартиру Новой почты в Бухаресте.