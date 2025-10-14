Контрразведка Британии предупредила политиков о шпионаже со стороны России, Китая и Ирана

Британская контрразведка MI5 предупредила политиков Великобритании об иностранном вмешательстве и шпионаже со стороны России, Китая и Ирана. Об этом говорится на сайте британского правительства.

МИ5 опубликовала рекомендации, «направленные на защиту демократических институтов Великобритании от иностранного вмешательства и шпионажа».

В рекомендациях описано, что шпионы пытаются манипулировать, дискредитировать или тайно собирать информацию о политических деятелях всех уровней.

Реклама

«Это часто делается с помощью тонких и обманчивых средств, которые стирают грань между законной деятельностью и злонамеренными действиями», — говорится в сообщении.

В рекомендациях отмечается, что Великобритания является объектом стратегического иностранного вмешательства и шпионажа «со стороны элементов российского, китайского и иранского государств».

Министр безопасности Дэн Джарвис призвал всех, кто работает в правительстве, государственной службе или политике, «быть бдительными и доверять своим инстинктам, если что-то кажется не так, и следовать рекомендациям».

В MI5 объяснили, что британские политики могут стать мишенью из-за их доступа к информации, способности формировать политику или общественное мнение. Это касается не только секретных материалов, но и привилегированной информации или инсайдерских знаний, которые иностранные разведывательные службы считают ценными.

MI5 привела примеры предыдущих случаев политического вмешательства, в частности дело бывшего члена Европейского парламента Натана Гилла, а также юристки Кристин Ли, которая сотрудничала с подразделением Коммунистической партии Китая.

18 сентября в Великобритании полиция задержала трех человек по подозрению в сотрудничестве с российской разведкой. По данным правоохранителей, речь идет о двух мужчинах и одной женщине, которых взяли под стражу в Эссексе в рамках расследования в сфере борьбы с терроризмом.