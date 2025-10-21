Целью двух украинцев, задержанных в Польше и Румынии по подозрению в диверсии, было поджечь штаб-квартиру Новой почты в Бухаресте. Об этом во вторник, 21 октября, сообщает разведка Румынии.

Отмечается, что с 14 по 15 октября идентифицировали двух граждан Украины, которые прибыли в Бухарест из Польши.

Они прислали в адрес штаб-квартиры Новой почты две посылки с зажигательными устройствами, которые могли быть активированы дистанционно. Устройства были спрятаны в наушниках и автомобильных деталях.

Реклама

Посылки также содержали GPS-модули для отслеживания местонахождения и дистанционного подрыва зарядов, изготовленных из термита и нитрата бария.

Согласно данным румынской разведки, задержанные входили в состав крупной сети диверсантов, которую координируют российские спецслужбы.

Ранее польские СМИ сообщили, что в Польше разоблачили заговор, связанный с деятельностью российской разведки. Прокуратура страны начала расследование в отношении диверсионной группы, которая готовила теракты, направленные против Польши и других государств — союзников Европейского Союза.

Злоумышленники должны были отправить с территории Польши в Украину посылки, содержащие взрывчатые и зажигательные вещества. По замыслу организаторов, они должны были взорваться или заняться во время транспортировки, отмечают следователи.

13 октября сообщалось, что в Польше супругов граждан России Игоря и Ирину Р. обвинили в шпионаже в пользу ФСБ и участии в подготовке взрывчатки, которую планировали передать через курьерскую посылку.

Следствие установило, что они собирали информацию о российских оппозиционерах в Польше и вместе с другими лицами участвовали в отправке посылки со взрывчатыми веществами, которую вовремя перехватили спецслужбы.