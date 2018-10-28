На выборах в Бразилии лидирует "тропический Трамп"

Стали известны данные езит-пола относительно второго тура президентских выборов в Бразилии.
Об этом сообщает ВВС.
Предварительные социологические исследования указывают, что лидирует пока праворадикал Жаир Болсон.
Напомним, в воскресенье, 28 октября, в Бразилии начался второй тур выборов президента.
По результатам голосования 7 октября за право возглавлять страну борются бывший военный Жаир Болсонару (вступил в 46,2% голосов) и бывший мэр Сан-Паулу Фернанду Аддад (29,1%).
Инаугурация нового президента Бразилии состоится 1 января 2019 года.
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