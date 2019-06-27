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В самолетах Boeing 737 MAX нашли новый потенциальный источник риска — Reuters

Сегодня, 02:39
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REUTERS/Lindsey Wasson/File Photo

Характер потенциальной опасности пока не уточняется

Федеральное авиационное управление США обнаружило новый потенциальный источник риска в самолетах Boeing 737 MAX.

Как сообщает Reuters со ссылкой на источник, проблема была выявлена во время испытаний Boeing 737 MAX на тренажере на прошлой неделе.

Характер потенциальной опасности пока не уточняется. ФАУ предписало Boeing устранить неполадку.

Отмечается, что из-за обнаруженной неполадки проведение сертификационного испытательного полета Boeing 737 MAX, который необходим для получения разрешения на эксплуатацию, не сможет состояться как минимум до 8 июля. На анализ результатов этих тестов у американских авиавластей уйдет еще порядка двух-трех недель.

Только после этого лайнер, как замечает Reuters, возможно, будет возвращен в эксплуатацию в США.

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Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта за шесть минут после вылета из аэропорта Боле в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Лайнер выполнял рейс в кенийскую столицу Найроби.

В результате все 149 пассажиров и восемь членов экипажа погибли.

В авиакомпании заявили, что пилоты самолета сообщили о «трудностях»и спрашивали разрешение на посадку в аэропорту вылета.

После этого по всему миру приостановили полеты Boeing 737 МАХ 8.

Лайнер такой же модели разбился в октябре 2018 года в Индонезии. Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после взлета. Тогда в результате авиакатастрофы погибли 189 человек.

Следователи заметили схожий сценарий в обеих катастрофах и предположили, что к трагедии привел сбой в работе системы для предотвращения сваливания. В результате сбоя программного обеспечения система в обоих случаях направляла самолеты в пике, несмотря на попытки пилотов сохранить контроль.

Президент корпорации Boeing Деннис Мюленбург официально признал, что катастрофы самолетов Boeing-737 MAX в Индонезии и Эфиопии произошли из-за некорректной работы программного обеспечения.

Теги:   Самолеты США Boeing -737

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