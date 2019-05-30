Глава Boeing извинился перед семьями погибших в катастрофах 737 MAX Сегодня, 06:42 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Lindsey Wasson Boeing 737 MAX REUTERS/Lindsey Wasson

Генеральный директор Boeing Деннис Мюленбург попросил прощения у тех, чьи родные и близкие погибли в результате авиакатастроф при участии самолетов 737 MAX.

Об этом сообщает CBS News.

"Мы приносим извинения за то, что произошло, мы сожалеем о гибели людей", - заявил гендиректор Boeing.

Он отметил, что "груз катастроф всегда будет с компанией".

Ранее компания Boeing заявила, что исправила проблему 737 MAX.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта за шесть минут после вылета из аэропорта Боле в столице Эфиопии Аддис-Абебе. Лайнер выполнял рейс в кенийскую столицу Найроби.

В результате все 149 пассажиров и восемь членов экипажа погибли.

В авиакомпании заявили, что пилоты самолета сообщили о "трудностях" и спрашивали разрешение на посадку в аэропорту вылета.

После этого по всему миру приостановили полеты Boeing 737 МАХ 8.

Лайнер такой же модели разбился в октябре 2018 года в Индонезии. Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air упал в море через 13 минут после взлета. Тогда в результате авиакатастрофы погибли 189 человек.

Следователи заметили схожий сценарий в обеих катастрофах и предположили, что к трагедии привел сбой в работе системы для предотвращения сваливания. В результате сбоя программного обеспечения система в обоих случаях направляла самолеты в пике, несмотря на попытки пилотов сохранить контроль.

Президент корпорации Boeing Деннис Мюленбург официально признал, что катастрофы самолетов Boeing-737 MAX в Индонезии и Эфиопии произошли из-за некорректной работы программного обеспечения.