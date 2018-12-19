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В Белом доме объявили о новой фазе борьбы против ИГИЛ

Сегодня, 18:42
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США начали вывод военных из Сирии

В Белом доме подтвердили начало вывода американских военнослужащих из Сирии и объявили о новом этапе борьбы против террористической группировки Исламское государство.

"Победы над ИГИЛ в Сирии не означают о завершении работы международной коалиции или ее кампании. Мы начали возвращать войска США домой на фоне перехода  к следующему этапу этой кампании", - заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, передает Reuters.

Сандерс подтвердила, что "халифат" ИГИЛ, который занимал значительные территории Ирака и Сирии, потерпел поражение.

"Пять лет назад ИГИЛ было очень мощной и опасной силой на Ближнем Востоке, и теперь Соединенные Штаты победили территориальный халифат", - сказала она.

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о победе США над боевиками ИГИЛ в Сирии.

В Пентагоне сообщили, что США готовят "полный" и "ускоренный" вывод своих войск из Сирии. Численность контингента США в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих. 

Теги:   Сара Сандерс Война в Сирии Американские военные Белый дом Сирия США

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