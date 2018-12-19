США готовятся к полному выводу своих войск из Сирии - Пентагон Сегодня, 16:17 64 Цей матеріал також доступний українською В Сирии находятся около двух тысяч военных США

Министерство обороны США готовит "полный" и "ускоренный" вывод американских войск из Сирии, сообщил телеканалу CNN представитель Пентагона.

По словам собеседника, президент США Дональд Трамп уже принял решение о выводе войск.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон готовится вывести свои войска из северо-восточной Сирии.

Численность контингента США в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих. Американские военные в основном занимаются подготовкой местных сил обороны для боевых сражений с боевиками Исламского государства.

К настоящему моменту террористы ИГИЛ потеряли почти всю территорию своего "халифата" в Ираке и Сирии.

В соседнем Ираке находятся около 5 200 американских военнослужащих, которые будут готовы к действиям в Сирии в случае необходимости.