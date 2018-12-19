Тарас Березовец
Лондон протестует
Аркадий Бабченко
Рабская психология
Вячеслав Лихачев
Стеклянные бусы, Бандера и сбитый самолет
Дмитрий Кулеба
Куда нас ведет искусственный интеллект?

США готовятся к полному выводу своих войск из Сирии - Пентагон

Сегодня, 16:17
64
Цей матеріал також доступний українською

В Сирии находятся около двух тысяч военных США

Министерство обороны США готовит "полный" и "ускоренный" вывод американских войск из Сирии, сообщил телеканалу CNN представитель Пентагона.

По словам собеседника, президент США Дональд Трамп уже принял решение о выводе войск.

Ранее американская газета The Wall Street Journal сообщила, что Вашингтон готовится вывести свои войска из северо-восточной Сирии.

Численность контингента США в Сирии составляет около двух тысяч военнослужащих. Американские военные в основном занимаются подготовкой местных сил обороны для боевых сражений с боевиками Исламского государства.

К настоящему моменту террористы ИГИЛ потеряли почти всю территорию своего "халифата" в Ираке и Сирии. 

В соседнем Ираке находятся около 5 200 американских военнослужащих, которые будут готовы к действиям в Сирии в случае необходимости.

Теги:   Война в Сирии Американские военные Пентагон Сирия США

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Главное

Мир/Геополитика

Сегодня, 16:02

article_img
В Литве задержали ряд политиков за шпионаж в пользу России

Последние новости

События

Сегодня, 16:23

Смертельное ДТП в Харькове: Зайцевой и Дронову продлили арест
Футбол

Сегодня, 16:23

Полузащитник сборной Украины прокомментировал сообщения об интересе Милана и Ромы
События

Сегодня, 16:22

Закручивал лампочку. В исправительной колонии во Львовской области умер россиянин

ТОП-3 мнений

Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
11230
Гарик Корогодский - фото
Гарик Корогодский
10 заповедей в бизнесе
7152
Фарид Закария - фото
Фарид Закария
Почему Запад надевает "желтые жилеты"
6477
Алексей Бондарев - фото
Алексей Бондарев
Страшная тайна Земли
11230
Томаш Фиала - фото
Томаш Фиала
Стратегия Тимошенко для НБУ грозит двукратной девальвацией
11004
Иван Яковина - фото
Иван Яковина
Макрон потерпел ужасное поражение
8733
Аркадий Бабченко - фото
Аркадий Бабченко
Зачем Украине военное положение
29054
Сергей Фурса - фото
Сергей Фурса
Военное положение решает всего одну проблему
25167
Андрей Пионтковский - фото
Андрей Пионтковский
Чем обернется эскалация в Азовском море
20747

Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Самые интересные статьи и подборка важных новостей по вечерам

Подписаться