«Жаркий день». В Белгородской области горят боеприпасы

23 августа, 19:26
Пожар на складе боеприпасов в Белгородской области (Фото:Жесть Белгород / Telegram)

Пожар на складе боеприпасов в Белгородской области (Фото:Жесть Белгород / Telegram)

В Белгородской области России 23 августа вспыхнули боеприпасы. Губернатор региона Вячеслав Гладков говорит, что это произошло «из-за жаркой погоды».

Об этом он сообщил в Telegram-канале.

По словам Гладкова, пожар возле села Тимоново начался из-за того, что сработал эффект линзы в результате жары. Губернатор говорит, что вспыхнули боеприпасы, еще не успевшие обезвредить саперы.

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Гладков уверяет, что пострадавших нет, но глава Валуйского округа уже организовал подвоз и размещение жителей в санатории Красная Поляна, чтобы обеспечить их безопасность.

Часть местных жителей также самостоятельно поехала к родственникам в другие населенные пункты. На месте происшествия работают оперативные службы, утверждает Гладков.

В четверг вечером, 18 августа, в Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, жителей близлежащих сел эвакуировали.

В ночь на 3 июля в российском Белгороде прогремели взрывы. Вскоре стало известно, что в результате обстрела погибла семья из Украины, бежавшая от боевых действий.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Россия Российская агрессия Белгородская область Белгород Война России против Украины

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