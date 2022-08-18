В Белгородской области горит склад с боеприпасами 18 августа, 20:39 В Белгородской области горит склад с боеприпасами, 18 августа (Фото:Жесть Белгород / Telegram)

В четверг вечером, 18 августа, в Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, жителей близлежащих сел эвакуируют.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает РБК.

Инцидент произошел в районе села Тимоново Валуйского городского округа.

О пострадавших и погибших не сообщается. На месте работают оперативные службы.

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Оккупанты не называют причину пожара.

Местные Telegram-каналы публикуют кадры пожара, на которых видно столб густого дыма и огонь.

В ночь на 3 июля в российском Белгороде прогремели взрывы. Вскоре стало известно, что в результате обстрела погибла семья из Украины, бежавшая от боевых действий.

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