В Белгородской области горит склад с боеприпасами

18 августа, 20:39
В Белгородской области горит склад с боеприпасами, 18 августа (Фото:Жесть Белгород / Telegram)

В Белгородской области горит склад с боеприпасами, 18 августа (Фото:Жесть Белгород / Telegram)

В четверг вечером, 18 августа, в Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, жителей близлежащих сел эвакуируют.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, сообщает РБК.

Инцидент произошел в районе села Тимоново Валуйского городского округа.

О пострадавших и погибших не сообщается. На месте работают оперативные службы.

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Оккупанты не называют причину пожара.

Местные Telegram-каналы публикуют кадры пожара, на которых видно столб густого дыма и огонь.

В ночь на 3 июля в российском Белгороде прогремели взрывы. Вскоре стало известно, что в результате обстрела погибла семья из Украины, бежавшая от боевых действий.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Белгородская область Белгород Война России против Украины

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