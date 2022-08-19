За сутки уничтожены четыре склада и две базы оккупантов. Информация по Крыму и Белгороду — уточняется — Братчук 19 августа, 02:36 Пожар на складе боеприпасов в Белгороде (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что украинские защитники и защитницы за сутки уничтожили 4 склада боеприпасов и 2 базы оккупантов.



«В течение суток было демилитаризовано 4 склада БК и 2 базы россиян. Под обстрелы попали склады БК в Амвросиевке (Донецкая обл.), Бериславском районе и Благодатном (Херсонская обл.). Также были обстреляны базы противника в Новой Каховке (Херсонская обл.) и Кадиевке (Луганская обл.).

Видео дня

Он отметил, что по взрывам в Крыму (Керчь и Бельбек и Белгородской области РФ (Старый Оскол) информация уточняется.

Жители Керчи вечером 18 августа слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Также жители Севастополя сообщают о взрывах у аэродрома Бельбек.

Также в Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, жителей близлежащих сел эвакуируют.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.