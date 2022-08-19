За сутки уничтожены четыре склада и две базы оккупантов. Информация по Крыму и Белгороду — уточняется — Братчук

19 августа, 02:36
Пожар на складе боеприпасов в Белгороде (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Пожар на складе боеприпасов в Белгороде (Фото:Антон Геращенко/Telegram)

Спикер Одесской ОВА Сергей Братчук сообщил, что украинские защитники и защитницы за сутки уничтожили 4 склада боеприпасов и 2 базы оккупантов.

«В течение суток было демилитаризовано 4 склада БК и 2 базы россиян. Под обстрелы попали склады БК в Амвросиевке (Донецкая обл.), Бериславском районе и Благодатном (Херсонская обл.). Также были обстреляны базы противника в Новой Каховке (Херсонская обл.) и Кадиевке (Луганская обл.).

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Он отметил, что по взрывам в Крыму (Керчь и Бельбек и Белгородской области РФ (Старый Оскол) информация уточняется.

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Жители Керчи вечером 18 августа слышали громкие звуки, похожие на взрывы. Также жители Севастополя сообщают о взрывах у аэродрома Бельбек.

Также в Белгородской области загорелся склад с боеприпасами, жителей близлежащих сел эвакуируют.

https://www.youtube.com/watch?v=rzhy0JD1ju8
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Крым Белгородская область Война в Украине Белгород Война России против Украины

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