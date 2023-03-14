В Белгороде вблизи аэропорта прогремели взрывы, оккупанты заявляют о «ракетной атаке»

14 марта, 23:54
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Обломки неизвестного объекта в Белгороде (Фото:Жесть Белгород/Telegram)

Обломки неизвестного объекта в Белгороде (Фото:Жесть Белгород/Telegram)

Вечером во вторник, 14 марта, местные жители российского Белгорода сообщили, что в городе прогремело несколько взрывов.

Многочисленные видео взрывы в районе аэропорта опубликованы в социальных сетях.

Губернатор области Александр Беглов сообщил сначала «о сбитии БПЛА», а впоследствии, что «силами ПВО уничтожены три ракеты». По его данным, есть разрушения.

Видео дня

Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   Россия Белгородская область Белгород

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