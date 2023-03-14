В Белгороде вблизи аэропорта прогремели взрывы, оккупанты заявляют о «ракетной атаке»
Обломки неизвестного объекта в Белгороде (Фото:Жесть Белгород/Telegram)
Вечером во вторник, 14 марта, местные жители российского Белгорода сообщили, что в городе прогремело несколько взрывов.
Многочисленные видео взрывы в районе аэропорта опубликованы в социальных сетях.
Губернатор области Александр Беглов сообщил сначала «о сбитии БПЛА», а впоследствии, что «силами ПВО уничтожены три ракеты». По его данным, есть разрушения.