В Белгороде вблизи аэропорта прогремели взрывы, оккупанты заявляют о «ракетной атаке» 14 марта, 23:54 Обломки неизвестного объекта в Белгороде (Фото:Жесть Белгород/Telegram)

Вечером во вторник, 14 марта, местные жители российского Белгорода сообщили, что в городе прогремело несколько взрывов.

Многочисленные видео взрывы в районе аэропорта опубликованы в социальных сетях.

Губернатор области Александр Беглов сообщил сначала «о сбитии БПЛА», а впоследствии, что «силами ПВО уничтожены три ракеты». По его данным, есть разрушения.

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