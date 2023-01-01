В российском Белгороде раздались взрывы, выбиты окна в четырех частных домах
В селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домах (Фото:https://t.me/vvgladkov)
В российском городе Белгород вечером 31 декабря раздались взрывы. Власти региона заявили о работе ПВО.
Об этом сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.
«Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Сбиты 4 снаряда РСЗО», — сказал он.
По информации Гладкова, никто не пострадал.
Губернатор заявил, что в результате обстрела в селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домах, а в окрестностях города Шебекино пошколенр два частных помещения и газоснабжения.