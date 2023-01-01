В российском Белгороде раздались взрывы, выбиты окна в четырех частных домах

1 января, 05:09
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В селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домах (Фото:https://t.me/vvgladkov)

В селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домах (Фото:https://t.me/vvgladkov)

В российском городе Белгород вечером 31 декабря раздались взрывы. Власти региона заявили о работе ПВО.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала система ПВО. Сбиты 4 снаряда РСЗО», — сказал он.

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По информации Гладкова, никто не пострадал.

Губернатор заявил, что в результате обстрела в селе Новая Нелидовка выбиты окна в четырех частных домах, а в окрестностях города Шебекино пошколенр два частных помещения и газоснабжения.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Война в Украине Белгород Война России против Украины

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