В Генштабе прогнозируют больше «бавовны» у россиян в 2023 году

29 декабря, 16:45
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Последствия «бавовны» в Новофедоровке в оккупированном Крыму 9 августа 2022 года (Фото:ЧП Севастополь / Telegram)

Последствия «бавовны» в Новофедоровке в оккупированном Крыму 9 августа 2022 года (Фото:ЧП Севастополь / Telegram)

В 2023 году в Российской Федерации будет еще больше «бавовны».

Об этом заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов в комментарии Укринформу.

«В следующем году будет еще больше „бавовны“», — пообещал Громов, отвечая на вопрос о тенденции увеличения взрывов в разных регионах РФ.

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Редактор: София Лазарова

Теги:   Россия Украина-Россия Генштаб Взрыв хлопок Война России против Украины Генштаб ВСУ Генеральный штаб Вооруженных сил Украины (Генштаб ВСУ)

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