В Беларуси «рельсовые партизаны» получили 14 и 16 лет тюрьмы 8 февраля, 17:35 Сергей Плешкун и Юрий Сельвич (Фото:Весна)

Гомельский областной суд Беларуси, рассмотрев уголовное дело мозырских «рельсовых партизан», присудил Сергею Плешкуну 16 лет колонии, Юрию Сельвичу — 14 лет.

Об этом сообщает ПЦ Весна.

Суд проходил с 6 декабря 2022 года. Окончательное обвинение политзаключенным было предъявлено по семи статьям Уголовного кодекса. О задержании осужденных стало известно 10 марта 2022 года. Сергей Плешкун и Юрий Сельвич познакомились в 2020 году во время послевыборных протестов.

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Как считает следствие, во время акций протеста в 2020 году они выходили на дорогу с бело-красно-белым флагом и блокировали транспорт по центральным улицам Минска.

Согласно материалам дела, в период с августа 2020 по февраль 2022 Плешкун и Сельвич якобы приобрели компоненты для изготовления «коктейлей Молотова» и пиротехническое изделие, которые хранили и перевозили в различных транспортных средствах с целью их дальнейшего использования во время осуществления «акта терроризма», нападения на сооружения, учреждения, транспортные средства и сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, Плешкун якобы сам изготовил «коктейли Молотова» и совместно с Сельвичем готовился к умышленному приведению в негодность транспортных средств и путей сообщения, что могло повлечь за собой смерть человека или аварию.

В ходе своих действий Плешкун, как утверждает следствие, также использовал Тelegram-канал, признанный экстремистским.