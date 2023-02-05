«Слаживание экипажей». В Беларуси заявили, что полеты российской авиации на ее территории не прекратятся 5 февраля, 22:33 Самолет, принимающий участие в российско-белорусских военных учениях (Фото:Министерство обороны Республики Беларусь via Facebook)

Командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович заявил, что после окончания учений полеты российской авиации на территории Беларуси не прекратятся.

«То, что мы сейчас учения закончили… Вы сейчас спрашиваете, остается ли группировка войск или нет. Исходя из той военно-политической ситуации, которая сейчас имеет критический характер, у нас создана региональная группировка войск и сил. В этом году усилен авиационный компонент, составляющая этой группировки, и ЛТУ (летно-тактические учения — ред.), которое мы проводили, — это один из элементов слаживания наших экипажей и российских. Сейчас это слаживание будет продолжено на нашей территории, чтобы обеспечить безопасность нашей страны и Союзного государства», — сказал Лукьянович в эфире белорусского гостелеканала СТВ 5 февраля, передает Интерфакс-Украина.

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Он также отметил, что около тысячи человек находятся на боевом дежурстве по противовоздушной обороне.

2 февраля Беларусь заявила о завершении совместных с Россией учений боевой авиации, которые начались 16 января.

К ним решили привлечь все аэродромы и полигоны Военно-воздушных сил и войск ПВО Вооруженных сил Беларуси.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в декабрьском интервью The Economist говорил, что страна-агрессор может пойти в новое большое наступление в феврале 2023 года. По его словам, оно может начаться в том числе с территории Беларуси в направлении Киева.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников прогнозировал, что новое масштабное наступление российских войск начнется весной.

1 февраля секретарь СНБО Алексей Данилов отмечал, что Россия готовится к максимальной эскалации в полномасштабной войне против Украины.