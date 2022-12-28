Подрывали рельсы. В Беларуси партизанов засудили на более 20 лет тюрьмы 28 декабря, 06:13 Российская техника в Беларуси (Фото:Минобороны Беларуси/Telegram)

В Гомельском областном суде 27 декабря оглашен приговор трем белорусам, обвиняемых «в саботаже на железной дороге», по которой шли грузы с российской военной техникой для участия в войне в Украине.

Об этом сообщает DW.



Денис Дикун получил 23 года колонии усиленного режима, Дмитрий Равич — 22 года заключения и Олег Молчанов — 21 год. Также каждого оштрафовали на 4800 белорусских рублей, а их изъятое при обысках имущество конфисковано.

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По версии следствия, Дикун, Равич и Молчанов, трое жителей города Светогорска Гомельской области, 28 февраля подожгли релейный шкаф на железнодорожном перегоне Жердь — Останковичи (Гомельская область).

Из-за этого на участке перестали работать светофоры и стрелочные переводы, что могло привести к срывам графика движения поездов с вооружением и военной техникой ВС РФ для войны в Украине.

Всех троих задержали в Светлогорске 4 марта и предъявили им обвинение по нескольким статьям.

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