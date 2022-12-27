Будут бороться с ДРГ. В Беларуси создали подразделение спецназовцев Рысь 27 декабря, 18:53 Отряд спецназовцев Беларуси (Фото:МВД Беларуси/Telegram)

В Беларуси создали уже второй отряд специального назначения Рысь, который стремится к борьбе с незаконными вооруженными формированиями и диверсионными разведывательными группами.

Об этом сообщает пресс-служба МВД Беларуси в Telegram.

Как отмечается, возглавлять отряд будет помощник самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко, инспектор по городу Минск Александр Барсуков.

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Глава МВД Беларуси Иван Кубраков заявил, что решение о создании подобных отрядов связано с войной в Украине, протестами в самой Беларуси, которые власти смогли подавить, а также событиями в Казахстане.

"Мы решили увеличить боевые возможности Министерства внутренних дел путем создания в Минске и в дальнейшем во всех областных центрах отрядов специального назначения", - отметил он.

5 декабря в Беларуси уже был создан отряд специального назначения по борьбе с диверсионно-разведывательными группами и незаконными вооруженными формированиями Смерч.

Ранее сообщалось, что на территории Беларуси не формируется наступательная группировка. Украина контролирует ситуацию в этом направлении.

Режим Лукашенко помогает режиму Путина вести полномасштабную войну против Украины, но белорусские военные не участвуют во вторжении. По данным британской разведки, в последнее время роли России и Беларуси в военном сотрудничестве изменились – теперь белорусские военные инструкторы учат российских мобилизованных.