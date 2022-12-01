В Беларусь прилетела группа российских генералов — Беларускі Гаюн 1 декабря, 13:19 Минск, Беларусь (Фото:jackal007 / pixabay)

В Беларусь в четверг, 1 декабря, прилетел пассажирский Ту-154М ВКС РФ. Борт доставил в Минск группу российских генералов.

Об этом сообщает мониторинговая группа Беларускі Гаюн.

Российские пропагандисты об этом визите пока не сообщали. А на военном совещании белорусского диктатора Александра Лукашенко утром 1 декабря российских генералов не было.

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Также в сообщении говорится, что в воздушное пространство Беларуси в 11:55 вошел правительственный VIP-борт Специального летного отряда РФ. Борт должен сесть в Минске. Однако пока непонятно, кого именно доставляет самолет.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных», — сказал он.