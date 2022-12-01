Лукашенко выдумал «противника» для Беларуси и рассказал, как его «сдерживает» от применения силы 1 декабря, 11:12 Александр Лукашенко (Фото:Pool via REUTERS)

Диктатор Александр Лукашенко в четверг, 1 декабря, собрал силовой блок Беларуси на собрание и снова заговорил об «угрозах».

Как сообщает БЕЛТА, Лукашенко выдумал «противника» для Беларуси и рассказал, как «сдерживает» его от применения силы.

«Пока нам удается сдерживать предполагаемого противника от применения военной силы против Беларуси. Однако мы должны постоянно отслеживать, видеть и не пропустить — ни в коем случае не пропустить — признаки, которые укажут на непосредственную подготовку к агрессии против нашей страны», — заявил Лукашенко.

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Диктатор приказал военным «извлекать уроки» из происходящего по периметру Беларуси.

4 октября Лукашенко признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

«Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных», — сказал он.