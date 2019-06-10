В Алма-Ате возобновились протесты Сегодня, 11:08 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Pavel Mikheyev В Алма-Ате снова начались протесты и задержания REUTERS/Pavel Mikheyev

В Казахстане на центральной площади Алма-Аты собрались люди, недовольные результатами президентских выборов.

На данный момент площадь и прилегающий к ней сквер оцеплены полицией, бойцами СОБРа и Нацгвардии, сообщает Интерфакс.



По всему периметру площади дежурят патрульные машины.

Полиция проводит задержания участников акции, на данный момент задержано более 30 человек.

Во время задержания и посадки в автобус одной из участниц акции стало плохо, ей вызвали скорую.

В столице Казахстана Нур-Султане, где накануне также произошли массовые митинги и были задержаны люди, в настоящий момент оцеплена площадь Жастар.

На тротуарах выстроились несколько сотен бойцов спецназа с щитами. На самой площади на данный момент обстановка спокойная, людей нет.

Напомним, в день проведения выборов президента Казахстана в ходе массовых акций в Нур-Султане и Алма-Ате были задержаны около 500 человек.

10 июня ЦИК Казахстана объявил о победе на выборах Касым-Жомарта Токаева.