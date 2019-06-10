Токаев победил на выборах президента Казахстана
В Казахстане на президентских выборах победу одержал Касым-Жомарт Токаев, который набрал 70,76% голосов.
Предварительные данные озвучил заместитель главы ЦИК Казахстана Константин Петров, сообщает nur.kz
Отмечается, что за Токаева отдали свои голоса 6 504 054 казахстанцев.
Выдвинуть кандидатуру Токаева на выборах президента предложил первый президент страны Нурсултан Назарбаев.
Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул пост главы государства.
При этом он остался председателем Совета безопасности, председателем партии Нур Отан, членом Конституционного совета.
Временно исполняющим обязанности президента страны стал спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.