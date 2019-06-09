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Число задержанных на митингах в Казахстане достигло 500 человек

Сегодня, 19:25
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Число задержанных на митингах в Казахстане достигло 500 человек - фото

REUTERS / MARIYA GORDEYEVA

На улицах двух городов якобы «были попытки дестабилизировать обстановку»

Число задержанных в Нур-Султане и Алма-Ате за участие в несанкционированных митингах в воскресенье, 9 июня, составило около 500 человек.

Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел страны Март Кожаев, передает Интерфакс.

По его словам, на улицах двух городов якобы «были попытки дестабилизировать обстановку».

Как отметил Кожаев, в городе Нур-Султан были пресечены попытки перекрытия оживленной дороги, создания транспортного коллапса по проспекту Республики в районе Дворца молодежи.

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Комментируя действия полицейских, он подчеркнул, что «все мероприятия были проведены в строгом соответствии с законом».

По словам замминистра, в общении с гражданами полицейские вели себя максимально корректно, при задержании нарушителей порядка специальные средства не применялись.

Ранее МВД Казахстана сообщало о задержании около 100 человек. Участники акций призывали, в частности, бойкотировать президентские выборы.

В воскресенье, 9 июня, в 4:00 по киевскому времени в Казахстане открылись избирательные участки внеочередных выборов президента страны.

Напомним, 19 марта президент Казахстана Нурсултан Назарбаев покинул пост главы государства.

При этом он остался председателем Совета безопасности, главой партии Нур Отан, членом Конституционного совета.

Временно исполняющим обязанности президента страны стал спикер парламента Касым-Жомарт Токаев.

Старшая дочь Назарбаева Дарига стала спикером Сената Казахстана.

Теги:   Акция протеста Выборы президента Казахстан

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