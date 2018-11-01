В аэропорту Парижа столкнулись два самолета

Вечером в среду, 31 октября, в парижском аэропорту Руасси-Шарль-де-Голль столкнулись два пассажирских самолета.

Самолет Airbus A330-200 авиакомпании Air France, который собирался вылететь на французский остров Сен-Мартен в Карибском море, столкнулся с лайнером американской компании Delta Air Lines, передает Le Parisien.

В результате инцидента никто не пострадал, но вылет самолета Air France пришлось отменить.

Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA) начало свое расследование.

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