В аэропорту Нью-Йорка грузовик врезался в самолет с пассажирами

В пятницу, 26 октября, в аэропорту Ла-Гуардия в Нью-Йорке топливозаправщик врезался в крыло пассажирского самолета авиакомпании American Airlines.

Как сообщает NBC New York, в момент инцидента на борту самолета находилось 172 пассажира. По предварительным данным, никто из них не пострадал.

В результате пассажиры были вынуждены покинуть самолет. Их пересадили на другой рейс до Майями.

В компании назвали ущерб, нанесенный самолету, незначительным. В то же время авиалайнер сняли с эксплуатации.

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